В Сумах водитель чуть не наехал на пешехода и получил протокол от патрульных (видео) На линию «102» поступило сообщение от сумчанки, которая рассказала, что на улице Степана Бандеры ее чуть не сбил автомобиль.

Патрульные оперативно прибыли на место происшествия. Женщина рассказала, что собиралась переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Впереди остановилось транспортное средство, которое предоставил ей преимущество в движении. В это время водитель автомобиля Audi, который двигался позади, не выбрав безопасную дистанцию и скорость, чтобы избежать столкновения с транспортным средством, которое остановилось, направил автомобиль в направлении пешехода. К счастью, гражданка вовремя отреагировала на действия водителя и приняла меры во избежание ДТП.

На мужчину патрульные составили административный материал по ч. 4 ст. 122 (Создание аварийной обстановки) КоАП. Решение будет принимать суд.