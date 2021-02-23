Патрульные оперативно прибыли на место происшествия. Женщина рассказала, что собиралась переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Впереди остановилось транспортное средство, которое предоставил ей преимущество в движении. В это время водитель автомобиля Audi, который двигался позади, не выбрав безопасную дистанцию и скорость, чтобы избежать столкновения с транспортным средством, которое остановилось, направил автомобиль в направлении пешехода. К счастью, гражданка вовремя отреагировала на действия водителя и приняла меры во избежание ДТП.
На мужчину патрульные составили административный материал по ч. 4 ст. 122 (Создание аварийной обстановки) КоАП. Решение будет принимать суд.