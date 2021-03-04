На Сумщине украли 300 тыс. грн на строительстве амбулатории Сумской областной прокуратурой 3 марта сообщено о подозрении организатору схемы присвоения бюджетных средств при строительстве амбулатории первичной медицинской помощи (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году между обществом с ограниченной ответственностью и Управлением капитального строительства заключен договор на строительство амбулатории первичной медицинской помощи в с. Малая Павловка Ахтырского района. Несмотря на то, что директором общества официально является другое лицо, с начала строительства подозреваемый фактически единолично осуществлял руководство предприятием, предоставлял указания и распоряжения работникам, обеспечивал выплату им заработной платы и т.п.

В то же время именно по его указанию в официальную документацию были внесены недостоверные данные о проделанной работе и стоимости использованных при этом материалов, на основании которых подрядчику перечислено 2,8 млн грн. Согласно заключению эксперта, объемы фактически выполненных строительных работ по объекту «Амбулатория первичной медицинской помощи» не соответствуют объемам работ, указанным в актах, завышение составляет 313 тыс. грн.

Противоправные действия подозреваемого разоблачены следователями следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.