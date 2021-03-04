На Сумщине взяли под стражу водителя, из-за нарушения ПДД которым погиб пассажир По ходатайству Ахтырской местной прокуратуры решением суда 31-летнему водителю, который совершил смертельное ДТП, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Установлено, что 28 февраля 2021 года около 17.00 на автодороге вблизи села Становая Ахтырского района столкнулись автомобили «DAEWOO Nubira», под управлением 50-летнего водителя, и «ВАЗ-2106», под управлением 31-летнего мужчины. В результате столкновения пассажир автомобиля «ВАЗ-2106» погиб на месте происшествия, остальные участники были госпитализированы в больницу.

По данным следствия, водитель «ВАЗ-2106» нарушил Правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.