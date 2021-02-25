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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:50112

Состоялась очередная ротация сводного отряда сумских полицейских на восток Украины

3 марта в рамках очередной ротации сводный отряд сумских полицейских отправился в командировку в зону проведения Операции объединенных сил.

35 правоохранителей из числа бойцов роты полиции особого назначения «Сумы» и сотрудники управления патрульной полиции сменили своих коллег на Востоке Украины.

Инструктаж личного состава провел заместитель начальника ГУНП в Сумской области Николай Худенко.

«Следуйте дисциплине, законности и достойно выполняйте поставленные перед вами задачи по обеспечению правопорядка и безопасности граждан. Ждем вас в полном личном составе после окончания ротации», - сказал Николай Худенко.

Задачи, которые будет выполнять сводный отряд: защита и обеспечение национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на территории проведения ООС. Кроме того, сумские полицейские будут работать над обеспечением общественной безопасности в местах проведения операции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество
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