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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:11265

На Сумщине рыбного браконьера оштрафовали на 10 тысяч

За нарушение природоохранного законодательства нарушитель заплатит штраф.

Судья Середина-Будского районного суда удовлетворил иск Сумского рыбоохранного патруля в отношении гражданина, который нанес почти 10 тыс. грн ущерб рыбному хозяйству.

Так, 11 апреля 2018 года рейдовой группой рыбоохранного патруля Сумщины совместно с общественными инспекторами рыбоохраны было разоблачено грубое нарушение Правил рыболовства на р. Свига в районе с. Рудня Середина-Будского района Сумской области. Около 15.00 в запрещенный нерестовый период гражданин осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов с помощью запрещение орудия - «паука». При проверке рыбпатрульные обнаружили: плотву - 117 экз. и верховодка - 2 экз. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляет 9979 грн.

Своими действиями гражданин нарушил п. 3.15 «Правил любительского и спортивного рыболовства», ст. 63 Закона Украины «О животном мире» и нанес ущерб рыбному хозяйству Украины, решением суда возмещен. Кроме того, с нарушителя взыскан судебный сбор в сумме 1051 грн.

Сумской рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать требования действующего природоохранного законодательства. Если Вы заметили нарушение Правил рыболовства или Порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов просим безотлагательно сообщать на «горячую линию» по телефону: (096) 838-25-70 или (0542) 77-90-13, сообщает Сумской рыбоохранный патруль.

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