В Дружбе пожарные спасли от уничтожения жилой дом 3 марта в 20:37 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Звездная в г. Дружба Ямпольской ОТГ.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия были направлены дежурные караулы 10-й государственной пожарно-спасательной части и 33-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровля и перекрытие по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания и три хозяйственные постройки, расположенные рядом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 2 км от очага горения.

В 21:39 возгорание локализовали, а в 23:05 - потратив на тушение почти 12 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.