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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:27236

В Кролевце микроавтобус сбил пешехода

Происшествие произошло 3 марта, около 8:00 утра, на объездной дороге в городе Кролевец.

Как предварительно установили работники полиции, 50-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» совершил наезд на 62-летнюю женщину. В результате аварии женщину с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. Сейчас транспортное средство помещено на специальную площадку полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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