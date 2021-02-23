Как предварительно установили работники полиции, 50-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» совершил наезд на 62-летнюю женщину. В результате аварии женщину с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. Сейчас транспортное средство помещено на специальную площадку полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.