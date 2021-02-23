Апеляційний суд скасував результати перевірки тарифів ТОВ «А-МУССОН» 23 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд скасував ПРИПИС Держпродспоживслужби винесений відносно ТОВ «А-МУССОН».

З жовтня 2019 року Головним управлінням Держпродспоживслужби у Сумській області населенню доводиться інформація стосовно неправомірного тарифу на послуги ТОВ «А-МУССОН». Такий висновок зроблено у результаті перевірки тарифу за зверненням фізичної особи. Як наслідок, ЗМІ переповнені статтями про завищення тарифу на суму більш 8 мільйонів гривень через неправильне його формування.

ТОВ «А-МУССОН» зверталось до Держпродспоживслужби з проханням не надавати передчасні коментарі за результатами позапланової перевірки. При цьому наголошувалось, що Законом України «Про основні засади державного нагляду ( контролю) у сфері господарської діяльності» передбачений обов’язок додержання ділової етики та нерозголошення інформації, що стає доступною у ході здійснення заходу.

Розповсюдження інформації за перевіркою мало наслідком порушення кримінальної справи, негативно вплинуло на ділову репутації підприємства серед споживачів, партнерів, міської влади.

Звернувшись до суду з позовом про скасування результатів перевірки, товариство «А-МУССОН» отримало перемогу та підтвердило свою позицію стосовно відсутності порушень у формуванні тарифу. Скандальні мільйони гривень у структурі тарифу «зникли» на підставі наданих доказів, але подальші заходи підприємства проти вчинення Держпродспоживслужбою протизаконних дій тривають.