Домашняя тушенка уложила жителя Глуховщины в реанимацию с подозрением на ботулизм ЧП случилось в с. Белокопытово в начале марта.

Как сообщила заведующая Глуховским отделением Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко, 59-летний мужчина почувствовал себя плохо после того как поел домашней мясной тушенки, хранившейся в погребе третий год. Сейчас пациент находится в реанимационном отделении больницы. Подтвердится ли у него тяжелое токсико-инфекционное заболевание – покажут анализы. Биологический материал для установления диагноза отправлен в лабораторию, ждут результатов. В целом же Марина Леонидовна отмечает, что симптоматика самочувствия больного указывает на то, что речь идет именно о ботулизме, пишет Ваш шанс.