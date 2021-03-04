На Сумщине почти 300 новых случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 4 марта в Сумской области 49152 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 297 человек (Бурынский район - 4, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 100, Лебедин - 3, Недригайловский район - 2, Ахтырка – 17, Ахтырский район - 6, Путивльский район - 9, Ромны - 4, Роменский район - 2, Сумы - 58, Сумской район - 5, Тростянецкий район - 8, Шостка – 29, Шосткинский район - 3, Ямпольский район - 45).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 680 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Конотоп - 1, Ямпольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 46 388 человек, из них за минувшие сутки - 42 (Конотоп - 2, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 3, Недригайловский район - 1, Ахтырка – 13, Путивльский район - 7, Ромны - 1, Сумы - 5, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 5, Шостка - 2, Ямпольский район - 1).