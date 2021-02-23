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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Четверо шосткинцев повторно заболели COVID-19 (видео)

Заведующая Шосткинским городским отделом Сумского лабораторного центра МЗ Украины Ирина Хамицевич рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Шостке.

Она сообщает, что в течение февраля в Шостке наблюдалось снижение заболеваемости, но сейчас возможен рост, пишет Шостка.инфо.

- Отслеживаем заболеваемость еженедельно, каждую неделю было 24-29 новых случаев заболевания, но за последнюю неделю новых случаев уже было 41. Это настораживает, потому что сейчас на территории страны, особенно в западных областях наблюдается резкий рост заболеваемости. Рост заболеваемости сейчас мы видим и в соседнем районе (г. Кролевец), а это рядом с нами. Поэтому сейчас все должны быть осторожными, соблюдать карантин, - говорит Ирина Хамицевич.

По ее данным, количество тестирований не уменьшается. Еженедельно все лица с респираторными заболеваниями тестируются и на коронавирусную инфекцию. Сначала быстрыми тестами. И если тест на антиген положительный, делают второй тест - ПЦР.

Врачи обращают внимание, что сейчас болеют и совсем маленькие дети в возрасте до 1 года. На прошлой неделе в Шостке было зарегистрировано два таких случая заболевания.

Кроме того, сейчас три класса шосткинских школ учатся дистанционно, чтобы не допустить распространения болезни в детском коллективе, потому что некоторые ученики этих классов уже больны COVID-19.

На прошлой неделе коронавирусную инфекцию повторно обнаружили у четырех шосткинцев, которые уже болели COVID-19. За время пандемии они болеют во второй раз. Все повторно больные - мужчины. Период между заболеваниями у каждого - от 2 до 6 месяцев. Врачи отмечают, что каждое повторное заболевание проходило значительно сложнее, чем первое. Поэтому медики рекомендуют вакцинироваться от COVID-19, независимо от того, болели ли Вы ранее.

На прошлой неделе в Шостке 421 человек заболел ОРВИ. В текущем эпидемическом сезоне ни разу не был превышен эпидемиологический порог и ни одного случая гриппа не было зарегистрировано.

- Все мы должны быть ответственными, соблюдать карантинные требования. Это очень просто - надеть маску, остаться дома, если есть минимальные симптомы заболевания. И мы будем все здоровы, - советует руководитель районного отдела областного лабораторного центра.

Общество
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