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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:15335

Краща вчителька української мови з Сумщини навчає за новітніми технологіями

"Вчитель року-2021" Юлія Плужник викладає українську мову та літературу у Сумській школі №1 за допомогою сучасних технологій.

Її учні дізнаються значення слів за QR-кодом, знайомляться з навчальним матеріалом за допомогою онлайн-сервісів і перевіряють домашні завдання через інтернет-застосунки. Суспільне побувало в школі, де працює вчителька року та на одному з її уроків, йдеться в сюжеті Суспільного.

У 9-Б продовжують вивчати творчість Тараса Шевченка. Спочатку повторюють та закріплюють пройдений матеріал. Далі починають вивчати баладу Шевченка "Причинна". Для цього дітям пропонують знайти в інтернеті за QR-кодом значення цього слова, подивитись картини та прослухати літературне виконання балади.

Вчителька Юлія Плужник говорить: методи навчання підбирає сама, онлайн-сервісами користується постійно, в усіх класах, від 5 до 11-го. Розповідає, що почала використовувати нові технології чотири роки тому.

"Щойно у мене в кабінеті з’явилася інтерактивна дошка, проєктор, комп’ютер, я відразу ж почала користуватися різними онлайн-сервісами, для того, щоб учням було цікаво, щоб їх замотивувати. Оскільки ми живемо в інформаційному просторі технологій, учні повинні бути готові до сучасного життя, вміти користуватися різними сервісами", – зазначає переможниця обласного етапу конкурсу "Вчитель року-2021" Юлія Плужник.

Учні пані Юлії позитивно відгукуються про уроки вчительки.

Краща вчителька Сумщини з української мови навчає за новітніми технологіями

"Вчитель дуже сучасно розмовляє, дуже цікаво розповідає", – говорить учень Юлії Плужник Михайло Ребрій.

"Мені подобається залучення сучасних новітніх технологій, і досить гарним є те, що Юлія Вікторівна дуже файно розмовляє українською мовою, і зазвичай вона надихає використовувати нашу рідну мову, розмовляти нею у повсякденному житті", – говорить учениця Поліна Ткаченко.

У школі розповіли, що Юлія Плужник втілює новітні технології в навчальний процес не тільки на своїх уроках, а й допомагає колегам. Зокрема, освоїти сервіс "Клас-тайм", потім це стало у нагоді, коли довелося переходити на дистанційне навчання. А її випускники показують високі результати на ЗНО.

"По випускниках 11 класів, ЗНО "Українська мова" – 180-185, і найвищий бал в цьому році – 199,5. Вона перш за все сама нас зібрала і вчила за власний час, як користуватися дистанційними формами навчання", – розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Іван Здоровцов.

Про перемогу в обласному етапі конкурсу "Вчитель року" Юлія Плужник каже, що це було несподівано. Вважає, що їй допомогли наполегливість і бажання йти вперед, підтримка колег. А також знайомство з інтернет-технологіями.

"Я дуже добре, на мою думку, володію комп’ютером, володію сучасними технологіями, то власне підготовка до конкурсу й участь у ньому для мене не була важкою. Єдине, коли я дійсно відчула, що дуже важко, під час підготовки до дистанційного уроку методом жеребкування, ми обирали теми, і тема, яку я обрала, була досить складною. Це тема уроку в 11 класі з української мови "Стилістика словотвору" і під час дистанційного уроку досить важко показати весь спектр роботи", – розповідає переможниця обласного етапу конкурсу "Вчитель року-2021".

Тепер пані Юлія готується до Всеукраїнського етапу – він відбудеться у квітні.

Общество
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