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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумській науковій бібліотеці представили творчі роботи працівниць

Розповіли про свої хобі і показали результати захоплень в позаробочий час. До Міжнародного дня прав жінок і миру у сумській науковій бібліотеці відкрили виставку хенд-мейду працівниць закладу.

Всі, крім одного, бібліотекарі в обласній науковій бібліотеки – жінки. І майже кожна має творче захоплення, якому присвячує вільний час, говорить організаторка виставки Юлія Рибалка. Напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру тут вирішили зібрати їхні роботи і показати одна одній, а також читачам, пише Суспільне.

"Вишивка, картини за номерами, а також в’язані іграшки – все це роботи наших бібліотекарів, які знаходять час на дозвілля. У мене також є хобі, я люблю вишивати, роблю блокноти. Карантин вніс зміни в життя кожного, і саме завдяки карантину, коли було багато часу, я почала розмальовувати картини за номерами", - розповіла Юлія.

У Сумській науковій бібліотеці представили творчі роботи працівниць
Усього своєю творчістю поділилися близько десяти працівниць бібліотеки. Кожна принесла по кілька виробів.

Галина Гавриленко розповіла, що любить вишивати хрестиком і бісером. "Вишиваю я з дитинства, вишивали і моя бабуся, і тітка", - говорить вона.

У Сумській науковій бібліотеці представили творчі роботи працівниць

Поруч із хенд-мейд-виробами розмістили підбірку літератури: авторства жінок та про жінок.

"У нашій бібліотеці різні відділи: мистецтв, літератури для юнацтва, абонемент, читальна зала, і в кожному відділі є різної тематики література. Якщо відділ мистецтв представляє, то це література про жінок-художниць, композиторів, якщо література для юнацтва, то підбиралася література для підростаючого покоління, щоб вони пишалися нашими жінками, надихалися їхніми працями", - розповіла бібліотекарка Лариса Пермінова.

У Сумській науковій бібліотеці представили творчі роботи працівниць

Діятиме літературно-мистецька виставка в стінах бібліотеки до 10-го березня.

 
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