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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:36104

В Шостке двум убийцам дали по 12 лет

Двух злоумышленников, которые насмерть забили пожилого мужчину, суд приговорил к 12 годам лишения свободы.

Шосткинским городским судом был вынесен приговор в отношении двух лиц, которые насмерть забили мужчину.

По информации Шосткинского горрайонного суда, событие произошло летом 2019 года в одном из сел Глуховского района. Во время совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, злоумышленники обиделись на брань последнего в их адрес. Поэтому начали бить руками и ногами, причинив множественные телесные повреждения, в результате чего наступила смерть потерпевшего.

Судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет каждому из обвиняемых.

Приговор пока не вступил в законную силу. Срок на обжалование - 30 дней со дня провозглашения приговора, пишет Шостка.инфо.

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