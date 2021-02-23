Шосткинским городским судом был вынесен приговор в отношении двух лиц, которые насмерть забили мужчину.
По информации Шосткинского горрайонного суда, событие произошло летом 2019 года в одном из сел Глуховского района. Во время совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, злоумышленники обиделись на брань последнего в их адрес. Поэтому начали бить руками и ногами, причинив множественные телесные повреждения, в результате чего наступила смерть потерпевшего.
Судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет каждому из обвиняемых.
Приговор пока не вступил в законную силу. Срок на обжалование - 30 дней со дня провозглашения приговора, пишет Шостка.инфо.