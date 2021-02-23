В сумском торговом центре поймали вуайериста (видео) Видео выноса тела выложил в Фейсбуке директор ТРЦ «Мануфактура» Владимир Лободин.

«І знову вже постійна рубрика #життяМануфактури (с хештегом вже не експериментуємо

Нажаль із-за карантинних обмежень поки що не можемо Вас порадувати різними веселими та цікавими заходами...

Тому о трагічно-комічно-жахливому, як на мене, ганебному явищі, яке вже з лякаючою частотою стало проявлятися в нашому місті...

Ім'я йому вуаєризм (гугл допоможе пізнати глибину психологічної патології якщо що J )

Суть в чому: деякі представники чоловічої статі взяли собі за втіху, заходити в жіночу вбиральню, закриваючись в кабінці, зверху, через перегородку... підглядати, так сказати, за дівчатами в сусідній кабінці.

Ну звісно ж ми не можемо таке пробачити ...

Тому якщо хтось в цьому відео побачить акт насильства над чоловіком L, завчасно вибачаємося за наругою над Вашими почуттями.

P.S. Звернення до ЗБОЧЕНЦІВ - Шановні, наступного разу будемо показувати Ваші обличчя, громада повинна Вас знати!!!», - написал он.