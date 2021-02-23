4 марта: переменная облачность, без существенных осадков, местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1 ..- 6 °C, днем +3 .. + 8 °C.
5 марта: облачно, небольшие осадки, местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -4 .. + 1 °C, днем -1 .. + 4 °C.
6 марта: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3 ..- 8 °C, днем -4 .. + 1 °C.