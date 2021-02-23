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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:52336

Селу на Сумщине вернули историческое название

В Ахтырском районе Сумской области снова есть село Боголюбово.

Это древнее название села Заречное, которую решить вернуть, чтобы восстановить историческую память. Постановление №5084 об изменении названия приняла Верховная Рада 3 марта, пишет Суспільне.

По данным Института истории Украины НАН Украины, первые упоминания о селе Боголюбовом датируются 1399 годом. Недалеко от этого село в августе 1399 года состоялась историческая битва на реке Ворскла между Золотой Ордой и Великим княжеством Литовским.

«Эта битва вошла в историю как одна из самых массовых и кровавых битв эпохи средневековья. Она перечеркнула амбициозные планы Витовта, надолго лишив его возможности вести активную политику на Востоке. Сокрушительное поражение в битве ослабило также политическую позицию на международной арене. Стало одной из главных причин восстановления Польско-Литовской унии», - говорится в справке Института истории Украины НАН Украины.

Кроме возвращения исторического названия, на Тростянетчине планируют восстанавливать поселение 14-го века и проводить там исторические фестивали, тем сами развивая село. В 2019 году между селами теперь Боголюбово и Котельвой проводили археологические раскопки.

Общество
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