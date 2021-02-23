На Сумщине чиновницу Госгеокадастра подозревают в незаконной передаче в частную собственность 78 га земли Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении начальнице районного отдела Главного управления Госгеокадастра в Сумской области, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей которой 78 га земли коллективной собственности передано в частную (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году в Главное управление Госгеокадастра в Сумской области обратилось 50 человек с заявлениями о предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков ориентировочно площадью по 2 га в собственность для ведения личного сельского хозяйства. Для дальнейшей обработки Управление передало заявления в соответствующий районный отдел.

На сессии сельского совета, куда обратилась начальница районного отдела с соответствующими письмами о выделении земли, было принято решение об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекту землеустройства. Несмотря на это, начальница отдела определила земельный участок, общая площадь которого 105 га, и подписала официальные документы, которые стали основанием для выделения земли вышеуказанным гражданам. 28 января 2020 года Главным управлением Госгеокадастра в Сумской области изданы приказы о предоставлении земельных участков в частную собственность.

Согласно заключению экспертов, 78 га земли из 105 га, выделенных гражданам, относятся к коллективной собственности сельского совета, поэтому Управлением Госгеокадастра не имело законного права распоряжаться ею. В связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей начальницей районного отдела Главного управления Госгеокадастра в Сумской области государственным интересам нанесен 2,4 млн грн убытков.

Противоправные действия подозреваемой разоблачены следователями Сумского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.