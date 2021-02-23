Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:19318

На Сумщине полиция оперативно нашла несовершеннолетних беглянок

Менее двух часов понадобилось сотрудникам Конотопского районного отдела полиции чтобы установить местонахождение 10-летних школьниц, сбежавших из дома.

Вчера, около 19:30 часов, на специальную линию «102» позвонили взволнованные родители двух девочек и сообщили, что их дети не вернулись домой после школы. Также добавили, что получили от девушек сообщение, в котором отмечалось, что они ушли из дома и искать их не нужно.

Весь личный состав Конотопского районного отдела полиции был поднят по сигналу «Тревога» и задействован на розыск детей.

 «В ходе поисков нашими сотрудниками было проверено немало улиц, переулков, торговых заведений и общественного транспорта, - комментирует начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев. - Используя оперативные возможности, сотрудникам полиции удалось вычислить вероятное местонахождение пропавших детей. Также к поискам привлекалась служебная собака, с помощью которой, уже меньше чем через два часа, детей нашли».

Сейчас жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает. С девочками полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения в будущем. А они, в свою очередь, пообещали сделать надлежащие выводы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право «Тревога» Розыск детей
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 48 855 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:45
Что принесет сумчанам циклон с северо-востока?
Сегодня 17:37
Селу на Сумщине вернули историческое название
Сегодня 16:52
На Сумщине чиновницу Госгеокадастра подозревают в незаконной передаче в частную собственность 78 га земли
Сегодня 16:47
В Сумах столкнулись «Шкода» и «Хонда»
Сегодня 16:43
На Сумщине полиция оперативно нашла несовершеннолетних беглянок
Сегодня 16:19
У Сумах проведуть фінальний етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка
Сегодня 16:06
Сумчан запрошують на українське кіно
Сегодня 15:25
В Украине ужесточили наказание телефонным террористам
Сегодня 15:05
В Сумах очередная авария
Сегодня 14:45
В Сумах поймали 17-летнего магазинного вора
Сегодня 14:30
Ночью на Сумщине грузовик въехал в отбойник
Сегодня 13:56
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.