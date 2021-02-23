На Сумщине полиция оперативно нашла несовершеннолетних беглянок Менее двух часов понадобилось сотрудникам Конотопского районного отдела полиции чтобы установить местонахождение 10-летних школьниц, сбежавших из дома.

Вчера, около 19:30 часов, на специальную линию «102» позвонили взволнованные родители двух девочек и сообщили, что их дети не вернулись домой после школы. Также добавили, что получили от девушек сообщение, в котором отмечалось, что они ушли из дома и искать их не нужно.

Весь личный состав Конотопского районного отдела полиции был поднят по сигналу «Тревога» и задействован на розыск детей.

«В ходе поисков нашими сотрудниками было проверено немало улиц, переулков, торговых заведений и общественного транспорта, - комментирует начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев. - Используя оперативные возможности, сотрудникам полиции удалось вычислить вероятное местонахождение пропавших детей. Также к поискам привлекалась служебная собака, с помощью которой, уже меньше чем через два часа, детей нашли».

Сейчас жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает. С девочками полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения в будущем. А они, в свою очередь, пообещали сделать надлежащие выводы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.