В Сумах поймали 17-летнего магазинного вора На краже из магазина одежды попался 17-летний парень.

2 марта, около 17 часов, в одном из магазинов одежды в Сумах был обнаружен 17-летний местный житель, который пытался незаметно вынести из магазина неоплаченный товар на сумму около 2500 гривен. Похищенное правоохранители изъяли.

Как выяснилось, парень действовал не один. Находясь в примерочной кабинке, он прятал одежду в специальный пакет, а сообщник тем временем подносил ему новые вещи.

Злоумышленник был доставлен в подразделение полиции, где он пояснил, что на преступление решился, потому что не было денег, чтобы приобрести себе вещи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Следствие продолжается.