На Сумщине будут судить парня, который по пьяни совершил смертельное ДТП Роменской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего парня, который совершил смертельное ДТП.

Происшествие произошло 1 января 2021 года в 19.40 в селе Андрияшевка Роменского района. Управляя автомобилем ВАЗ-21099 в состоянии алкогольного опьянения, водитель допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм 48-летний местный житель скончался на месте происшествия.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Досудебное следствие проведено Роменским отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры.