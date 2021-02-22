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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:42201

У Сумах фрунзенці проти переоформленням землі на користь підприємств Лук’яненка

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Ні переоформленням землі на користь підприємств Лук’яненка!».

«Мова йде про:

1. Порушення права на оплату праці громадян України – колишніх та діючих працівників Акціонерного товариства "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ".

Нас громадян України, мешканців м. Суми свого часу було прийнято на роботу до Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання імені М.В. Фрунзе, зараз воно має назву - Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», адреса розташування: м. Суми, вул. Горького, 58. Код ЄДРПОУ: 05747991 та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», адреса розташування: м. Суми, вул. Горького, 58. Код ЄДРПОУ: 34013028.

АТ " Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - ІНЖИНІРИНГ" має юридичну адресу: 40009, м.Суми, вул. Ільїнська, будинок 13, Код ЄДРПОУ: 00205618, на даний час орендує всі виробничі потужності та адміністративні будівлі АТ «Сумське НВО» та ТОВ «Сумське НВО».

Кінцевий бенифіціарний власник усіх трьох підприємств Лук’яненко Володимир Володимирович, громадянин РФ.

При звільненні колишні працівники не отримали розрахункових коштів від роботодавця, що є грубим порушенням з боку роботодавця статті 116 КЗпП України.

ГУ Національної поліції в Сумській області безрезультативно веде розслідування справи за фактом вчинення злочинів невиплати заборгованості по заробітній платі з 27.11.2017р.

Бездіяльність прокуратури Сумської області за фактом вчинення злочинів по невиплаті боргів по заробітній платі, фактом невиконання судових рішень по виконавчим листам очевидна.

Посадовими особами органу примусового виконання судових рішень - Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Суми вживаються не всі, передбачені Законом України «Про виконавче провадження» заходи, внаслідок чого належні нам грошові кошти ми до цього часу не отримали.

Ми неодноразово проводили акції протесту біля Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Суми. Наші законні вимоги погашення заборгованості по виконавчим листам згідно судових рішень не приймались до уваги. Ми, колишні робітники не отримали грошові кошти, які заборгував нам роботодавець. Дій, спрямованих на своєчасне витребування коштів з боржника та повернення нам з боку виконавчої служби не було.

Всі вищезазначені органи влади у м. Суми проявляють бездіяльність, чим порушують наші права та чинне законодавство України.

Нам стало відомо, що АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" має намір взяти в оренду земельні ділянки, які зараз перебувають в користуванні АТ та ТОВ "Сумське НВО", тобто через АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ" той же власник хоче уникнути виплат заборгованості по заробітній платі перед колишніми та діючими робітниками.

Відповідно до статті 43 Конституції Україні, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Нас залишили без засобів існування!

Вимагаємо від мера міста Суми та депутатів Сумської міської ради не надавати в оренду чи у власність земельні ділянки для АТ "СМНВО - ІНЖИНІРИНГ", до повного погашення зарплатного боргу по виконавчим листам перед колишніми та теперішніми працівниками АТ «Сумське НВО» та ТОВ «Сумське НВО», - пише автор петиції Петренко В'ячеслав Миколайович.

Станом на 3 березня петицію підписали 162 особи з 250 необхідних.

До кінця збору підписів залишилось 44 дні.

Підписати петицію можна тут.

Экономика
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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