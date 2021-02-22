Полиция разыскивает мошенника, который обманул 87-летнюю сумчанку на 30 тысяч В Сумах «на крючок» псевдополицейского попала пенсионерка, которая, пытаясь возместить ущерб, якобы нанесенный ее дочерью, перечислила мошенникам 30 000 гривен.

В полицию обратилась пожилая сумчанка, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный, который, представившись полицейским, сообщил, что ее 64-летняя дочь, находясь в магазине, толкнула девушку, которая в результате падения сломала руку и разбила мобильный телефон. Под предлогом непривлечения женщины к уголовной ответственности неизвестный предложил компенсировать причиненный ущерб. Пенсионерка через терминал самообслуживания перечислила на счет мошенника 30000 гривен.

Впоследствии, связавшись с дочерью, женщина поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Правоохранители еще раз предостерегают граждан от совершения необдуманных шагов при общении с незнакомцами. Будьте внимательными и осторожными, взвешивайте свои поступки, особенно когда речь идет о ваших деньгах. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.