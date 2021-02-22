В Ахтырке вспомнили о жуткой аварии 23-летиней давности 23 года назад, 3 марта погиб начальник Ахтырского нефтегазодобывающего управления Сумской области, народный депутат Украины 1-го созыва Роман Константинович Рапий.

Память о Романе Константиновича хранится в сердцах многих жителей Ахтырки. Даже занимая должность руководителя одного из крупнейших предприятий, имея высокие награды, всегда оставался простым и доступным, отзывался на нужды других людей. Девизом его жизни были слова: «Делать людям добро».

В той ужасной ДТП оборвалась жизнь и заместителя начальника Ахтырского нефтегазодобывающего управления Сумской области Виктора Ивановича Штагера, военкома Купача Василия Филипповича и водителя Анатолия Николаевича Базалия.