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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:22115

Сумским предпринимателям простили налоговый долг почти на 3 миллиона гривен

Государственная налоговая служба Украины в автоматическом режиме списала налоговый долг налогоплательщикам Сум на общую сумму 2,7 млн грн.

Списанию подлежал налоговый долг (в том числе штрафные санкции и пеня) налогоплательщиков, совокупный размер которого по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн (включительно), который учитывался по состоянию на 1 ноября 2020 года и остался неоплаченным / непогашенным на дату списания такого долга.

Списание произошло в автоматическом режиме.

По данным информационно-телекоммуникационной системы ГУ ГНС в Сумской области списано такого налогового долга почти 90 тысячам плательщиков на общую сумму 17,2 млн грн, в том числе по областному центру - на 2,7 млн грн.

Получить информацию о списании налогового долга субъектов хозяйствования Сум могут в приватной части Электронного кабинета, на вебпортале ГНС, а также по тел.: 70-17-13, 70-17-25.

Экономика
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Василь Хома
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