В Украине ужесточили наказание телефонным террористам Верховная Рада Украины ужесточила уголовную ответственность за ложные минирования.

За "минирование" школ, больниц и государственных органов будут давать до восьми лет.

Соответствующий законопроект №3911 во вторник приняли в целом голосами 286 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что ложное сообщение о минировании критически важных объектов инфраструктуры, зданий государственных органов, учреждений здравоохранения и образования будет наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ответственность за "минирование" предусмотрена статьей 259 Уголовного кодекса.

Сейчас в ней указано, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва любого объекта наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет, а от четырех до восьми дают только за "тяжкие последствия" или повторное сообщение.

В проекте закона, который рассматривали в первом чтении, за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжкие последствия, предлагали наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества. До этого конфискация предусмотрена не была.

Однако ко второму чтению нардепы исключили пункт о конфискации имущества за такое преступление.

По словам инициаторов законопроекта, количество "минирований" за последний год приобрело угрожающих масштабов. По данным Нацполиции, за 2019 год следователи открыли 2000 уголовных дел по статье 259 УК Украины, а с января по март 2021 начато 213 уголовных производств.