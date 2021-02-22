Полиция разыскала 16-летнего пропавшего сумчанина на Волыни 25 февраля в Сумское районное управление полиции обратилась мать 16-летнего парня, который сообщил, что ее сын ночью ушел из дома и не вернулся.

Полицейские сразу же начали поиски несовершеннолетнего. Соответствующие ориентировки с приметами парня были разосланы всем территориальным подразделениям полиции области и в полицию соседних областей.

Правоохранители проверяли общественные места, вокзалы, опрашивали друзей и знакомых несовершеннолетнего беглеца. Такая плодотворная и согласованная работа дала положительные результаты.

«В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники ювенальной превенции установили, что молодой сумчанин находится в Волынской области. Поэтому полицию Волыни было ориентировано на его поиск, и уже через некоторое время работники ювенальной превенции Волынской области разыскали парня в городе Ковель, - говорит Сергей Тарасенко, начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП. - Пропавшего передали родителям, противоправных действий в отношении него не совершалось. Как оказалось, он собирался на заработки в Польшу».

С несовершеннолетним беглецом правоохранители провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Родители, в свою очередь, поблагодарили полицейским за оперативное реагирование и возвращение ребенка в семью, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.