Родители малыша, который провалился в открытую канализацию на Сумщине, готовят иск в суд Коммунальщики уверяют, что люки воруют, а деревянные щиты, которыми прикрывают ямы, сдвигаются.

На Сумщине 5-летний мальчик упал в открытый канализационный колодец. Малый заскочил на снежный сугроб на обочине и попал в трехметровую пропасть. Достать ребенка на поверхность матери помогли прохожие. Обошлось без серьезных травм, но вопрос, почему в людном месте детей подстерегают скрытые ловушки — осталось, пишет ТСН.

В тот день Оксана возвращалась с детьми из садика. Трехлетнюю дочь везла на санках, а 5-летний сын с другом бежали впереди. И вдруг ее Ярослав исчез, как сквозь землю провалился. Прямо за сугробом снега,

В Сумской области ребенок провалился в открытый канализационный колодец

зияла дыра канализационного колодца. А на дне озадаченный сын по колено в воде. «Мама спасти меня никак не могла и уже хотела ко мне прыгать», — рассказывает малыш.

На помощь бросился прохожий и уже вместе им удалось достать на поверхность мокрого, грязного и замерзшего Ярослава. Женщина вызвала на место полицию. «Действительно, люк был открыт, его глубина около 2,5 метров. Ребенок отскочил, чтобы пропустить автомобиль и таким образом попал в этот колодец», — говорит пресс-секретарь Глуховского отдела полиции Кристина Демченко.

Медики обследовали мальчика и диагностировали ушиб мягких тканей левого бедра и ушиб головы.

Коммунальщики уже провели свое расследование. Говорят, открытым канализационный колодец стоял не более месяца. «Он был закрыт щитом, деревянным щитом... Возможно, когда чистили снег, возможно он был просто сдвинут», — говорят в ведомстве.

Уверяют, уже провели ревизию всех канализационных колодцев в деревне. Заброшенные, как тот в который провалился Ярослав, засыпают землей. Но найдут ли виновных — вопрос, потому что говорят, что на балансе он ни у кого не стоял. Открытый канализационный колодец на этом углу был не один. В 50 метров еще одна такая ловушка. После инцидента, коммунальщики накрыли их деревянными щитами и присыпали снегом.

Местные рассказывают, незадолго до этого в такой же колодец попала машина. Его тоже так же подлатали деревянным щитом. Это, говорят, ноу-хау местных коммунальщиков. Ведь металлические люки воруют, а щиты — нет. «Закрытый щитом, а сверху сугроб снега. Чтобы было видно», — подтверждают коммунальщики.

За пережитый стресс ребенка глава общины пообещала матери выделить три тысячи гривен помощи. Оксана говорит, денег не откажется, но в суд — пойдет. Чтобы коммунальщики больше не прикрывали свою небрежность заявлениями о «ничейных» ямах.