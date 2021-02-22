На Сумщине украли полмиллиона на ремонте школы Прокуратура сообщила о подозрении предпринимательнице в завладении почти 500 тыс. грн во время ремонта школы.

Ахтырской местной прокуратурой сообщено о подозрении физическому лицу-предпринимательнице, которая во время ремонта школы завладела почти 500 тыс. грн бюджетных средств путем подделки документов (ч. 4 ст. 191 и 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году между отделом образования Камышанского сельского совета Ахтырского района и указанной предпринимательницей заключен договор на утепление фасада, замене оконных и дверных блоков в общеобразовательной школе. После завершения работ предпринимательница внесла заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, использованных при этом ресурсах и их стоимости. На основании составленных и заверенных актов выполненных работ на счет предпринимательницы перечислено 1,7 млн грн. При этом комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизами установлено завышение выполненных ремонтно-строительных работ на 445 тыс. грн.

Противоправные действия подозреваемой разоблачены следователями Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.