Губернатор Сумщины назвал двух кандидатов на должности своих замов Василий Хома назвал двух кандидатов на должности заместителей главы Сумской ОГА.

Глава Сумской областной государственной администрации Василий Хома в эфире «Отчетов вживую» на Суспільному 2 марта назвал двух кандидатов на должности его заместителей. По его словам, это будут Виктория Медвидь и Тарас Савченко.

Василий Хома подчеркнул, что эти люди пока не назначены. Их кандидатуры - на рассмотрении. По его словам, кандидатов выбирали по «мотивированости гореть на работе».

Ни Виктория Медведь, ни Тарас Савченко пока не подавали деклараций в качестве кандидатов на эти должности.

Тарас Савченко подтвердил в телефонном разговоре, что он является кандидатом на указанную должность. Виктория Медвидь от официальных комментариев пока отказалась.

Справка

Виктория Медведь - ученый-экономист, профессор Сумского национального аграрного университета. Она родом из Макеевки Донецкой области, училась в Донецке. По данным Движения «Чесно», баллотировалась в Сумской областной совет в списке партии «Слуга народа» в 2020 году, но выбрана не была.

Тарас Савченко - профессор кафедры бухгалтерского учета и налогообложения СумГУ, Руководитель Центра информационной поддержки бизнеса Сум. Он родом из Гадяча Полтавской области.