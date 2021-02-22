Голова Сумської ОДА відзвітував за 100 днів на посаді у прямому ефірі (відео) 2 березня голова Сумської обласної державної адміністрації Василь Хома на телеканалі Суспільне Суми взяв участь у програмі "Звіти наживо", де розповів про свої 100 днів роботи на посаді очільника області і відповів на питання журналістів, експертів і користувачів соцмереж.

Василь Хома призначений 23 листопада 2020 року. На які зміни чекати Сумщині, чи є розуміння проблем регіону та розвиток яких напрямків передбачається? Гості студії: Григорій Стариков, кандидат історичних наук (експерт з питань самоврядування); Олексій Пархомчук, громадський інспектор з питань ЖКГ