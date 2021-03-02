В Сумах автоледи врезалась в припаркованное авто Сегодня, 2 марта, на улице Кузнечной 33-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Megane, при движении задним ходом допустила наезд на припаркованный автомобиль Renault Duster.

Транспортные средства получили механические повреждения. Патрульные оформили автопроисшествие и составили на водительницу Renault Megane админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.