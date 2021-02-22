Сегодня ночью центр Сум останется без воды В связи с проведением ООО «Сумытеплоэнерго» работ в ЦТП по ул. Засумская, 13 сегодня, 2 марта, с 23:00 будет прекращена подача воды в центре города.

Речь идет о следующих адресах: - №№ 11, 12а, 12г, 13, 14, 16а, 16б по ул. Засумская; - № 10 по ул. Ильинская; - №№ 5, 15, 25 по ул. Ярослава Мудрого; - №№ 2, 2а, 2в ул. Шевченко. После завершения ремонтных работ подача воды будет восстановлена.