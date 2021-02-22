Сегодня ночью центр Сум останется без воды

Речь идет о следующих адресах:
- №№ 11, 12а, 12г, 13, 14, 16а, 16б по ул. Засумская;
- № 10 по ул. Ильинская;
- №№ 5, 15, 25 по ул. Ярослава Мудрого;
- №№ 2, 2а, 2в ул. Шевченко.
После завершения ремонтных работ подача воды будет восстановлена.
Автор фото – главный архитектор Сумщины Владимир Быков.
Фото выложила в Фейсбуке начальник управления культуры Сумской ОГА Елена Мельник.
Хоккеистки МСК «Сумчанка» стали героинями календаря на 2021 год.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
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