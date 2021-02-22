В Сумах младенцев больше месяца не прививают от туберкулеза из-за отсутствия вакцин В Сумах младенцам более месяца не делают прививки против туберкулеза из-за отсутствия вакцины БЦЖ. За этот период только в городском роддоме родилось 129 малышей.

У городского роддома сумчанку Марину Белоцерковец вместе с дочкой Мирославой встречает семья. Девочка родилась четыре дня назад. 1 марта ее должны прививать от туберкулеза, однако вакцины нет, пишет Суспільне.

«Вакцину будем ждать», - говорит Марина, и планируют сделать прививку, когда она появится.

Сейчас в роддоме младенцев прививают только от гепатита В.

«От туберкулеза последний раз вакцинировали в январе, - рассказала врач педиатр-неонатолог Ирина Костюкова. - Женщины поступают на участок с рекомендациями провести прививки в условиях поликлиники при наличии вакцины, за чем будет следить уже детский или семейный врач».

По словам директора городского родильного Ольги Чирвы, заведение нуждается в 2 тысячах доз вакцин БЦЖ в год.

«Вакцины должны быть закуплены на средства UNISEF еще в 2019 и 2020 годах, - рассказала представитель пресс-службы МОЗ Ярина Яковишин. - Сейчас партия вакцин направляется в Украину, там какие-то немножко логистические вопросы. Мы думали, что будет еще на прошлой неделе поставка, ждем со дня на день. От Минздрава ничего не зависит, средства были перечислены еще в 2018 году. Это задержка у UNISEF в поставках».

«Если ребенка не вакцинировали в роддоме, возникает риск заражения туберкулезной палочкой, - рассказала врач-фтизиатр Любовь Куприенко. - Если ребенок привит, у него будут в организме антитела, которые будут его защищать. Как только вакцина будет у нас, мы начнем этих детей вакцинировать, но, когда она будет – неизвестно».

По словам областного врача-фтизиатра Натальи Биловоленко, на Сумщине в 2020 году туберкулезом заболели 6 детей в возрасте до 18 лет. По сравнению с предыдущим годом, это почти в пять раз меньше.