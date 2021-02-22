У Сумах BMW влетіла у зупинку (відео) ДТП сталася учора ввечері на вул. Ковпака.

Автопригода з травмованими сталася на вулиці Ковпака.

Інспектори, прибувши на місце події, попередньо з’ясували, що 23-річний водій автомобіля BMW, не вибравши безпечної дистанції та швидкості в русі, а також не врахувавши дорожньої обстановки, допустив зіткнення з транспортним засобом Opel Vectra під керуванням 33-річного водія, який рухався в попутному напрямку.

Після зіткнення автомобіль Opel Vectra в’їхав у електроопору, а BMW у зупинку громадського транспорту.

Також керманич BMW не мав водійського посвідчення, так, як взагалі його не отримував. На нього інспектори склали відповідні адміністративні матеріали.

Внаслідок автопригоди обоє чоловіків отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Для з’ясування всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.