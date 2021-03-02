На Сумщине будут судить инженера-строителя, из-за которого затопило больницу Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного инженера-строителя общества с ограниченной ответственностью, служебная халатность которого привела к повреждению здания центра первичной медицинской помощи.

По данным следствия, в 2020 году между Белопольским городским советом и указанным обществом заключен договор по капитальному ремонту кровли Белопольского центра первичной медицинской помощи. Во время ремонта главный инженер-строитель, будучи ответственным за выполнение работ, допустил раскрытия крыши, при этом не обеспечил надлежащую защиту здания, поэтому в октябре 2020 года во время дождя было повреждено 1-й и 2-й этаж центра.

Согласно расчету, стоимость ремонтно-строительных работ и материалов, использованных при устранении повреждений, составляет 508 тыс. 128 грн.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия общественным интересам) УК Украины.