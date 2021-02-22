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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:51417

Глава Кролевецкой больницы: «Ситуация с заболеваемостью COVID-19 критическая»

Сегодня директор КП «Кролевецкая больница» Сергей Побывайло обратился через Фейсбук к жителям громады.

Он сообщил о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Кролеветчине - критическая.

Сейчас в стационарных отделениях больницы находятся 49 больных с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, 26 больных - с подозрением, у которых присутствуют осложнения в виде двусторонних пневмоний, а также 8 тяжелобольных находятся в реанимационном отделении, пишет Сайт Кролевца.

По его словам, штамм вируса, который поражает население, очень контагиозный, его распространение идет очень быстрыми темпами. Также он добавил, что по данным первичного звена медицины более 80 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, осложненных пневмонией, лечатся амбулаторно. Директор больницы отметил, что администрация ЦПМСД, медицинские работники, делают все возможное для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень оказания медицинской помощи.

«Сегодня благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «100% жизнь» проводятся работы по монтажу кислородной станции, которая позволит предоставлять высокопоточную кислородную терапию тяжелобольным. Задействованы все кислородные концентраторы, больница полностью обеспечена медицинскими препаратами и средствами защиты. К большому сожалению, увеличилось количество больных среди медицинских работников. Стоит заметить, что задействованы все резервы медицинского персонала, они работают на грани полного истощения», - подытожил Сергей Побывайло.

Кроме того, он добавил, что людям, особенно из групп риска и лицам, страдающим легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением и другими сопутствующими болезнями, следует более ответственно относиться к соблюдению карантина, так как безрассудное отношение может привести к тяжелым последствиям для вашего здоровья и ваших родных.

«Только вместе мы сможем предотвратить распространение коронавирусной инфекции», - отметил врач.

Общество
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