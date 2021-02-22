В Сумах избрали главу областной организации ФСО «Динамо» Украины Заседание проходило в Главном управлении Национальной полиции в Сумской области под председательством первого заместителя главы ФСО «Динамо» Украины, вице-президента Национального олимпийского комитета Украины Виктора Коржа.

Присутствующие на конференции делегаты и приглашенные гости заслушали отчет первого заместителя главы Николая Шаховского о результатах деятельности Сумской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины за 2020 год.

Затем состоялись выборы главы Сумской областной организации ФСО «Динамо» Украины и его заместителя. Большинством голосов главой был избран начальник ГУНП в Сумской области Александр Анохин, а его заместителем - начальник управления кадрового обеспечения Игорь Поладич.

В повестке дня был также рассмотрен вопрос избрания нового состава Президиума Сумской областной организации ФСО «Динамо» Украины.

В конце мероприятия состоялось награждение победителей и призеров чемпионатов СОО ФСО «Динамо» Украины в зачет «Динамиада-2020», вручение наград ведущим спортсменам, тренерам, руководителям силовых структур и ветеранам динамовского движения.