На Сумщині стартує операція «Першоцвіт» Кожного року на всій території України відбувається масовий несанкціонований збір та торгівля ранньоквітучими рослинами.

На Сумщині найбільше від рук «зелених браконьєрів» потерпають не стільки квітконоси, а «їстівні» рослини – цибуля ведмежа (черемша), яка занесена до Червоної Книги України. Протягом останніх років Державною екологічною інспекцією у Сумській області фіксувалися випадки справжньої стихійної торгівлі черемшею. Але, слід зазначити, що весняне зривання рідкісних рослин призводить до зменшення ареалу їх зростання, оскільки насіння не встигає сформуватися для подальшого поширення та поновлення видів. Крім цього, дуже часто першоцвіти знищуються з кореневою частиною, що призводить до прямого знищення популяцій.

З метою припинення збору та торгівлі зникаючими ранньоквітучими рослинами, щорічно проводиться операція «Першоцвіт». В її рамках Державна екологічна інспекція у Сумській області спільно із громадськими інспекторами з охорони довкілля, працівниками Національної поліції, Державної лісової охорони, представниками органів виконавчої влади, громадськими організаціями та представниками засобів масової інформації проводить перевірки у місцях зростання та продажу квітів й інших трав’янистих рослин.

Так, порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень із конфіскацією об’єктів рослинного світу. У разі виявлення фактів знищення у місцях зростання рослин, занесених Червоної книги України, екоінспектори складатимуть протокол за статтею 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян до 510 гривень, а на посадових осіб – до 850 гривень.

Крім цього, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1030 від 07.11.2012 року «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)», розраховується розмір шкоди, заподіяної знищенням рідкісних рослин. Наприклад, за кожен корінець черемші порушникам доведеться компенсувати 62 гривні.

Держекоінспекція закликає громадян не знищувати рідкісні весняні рослини, не продавати та не купувати їх! Звертаємо вашу увагу, що операція «Першоцвіт» триватиме до 17 травня. Якщо ви станете свідком такого правопорушення, просимо негайно звертатися до поліції за номером «102» або на Гарячу лінію Інспекції: (0542) 77-10-12.