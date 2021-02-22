В Сумах поймали наркодилера Полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотических средств и психотропных веществ.

1 марта в ходе проведения санкционированного обыска работники Управления по борьбе с наркопреступностью в Сумской области ДБН НПУ совместно со следователями Сумского районного управления полиции обнаружили у сумчанина психотропные вещества и наркотические средства.

Около 15 г психотропного средства «Амфетамин», 15 г PVP, 30 г каннабиса, мобильные терминалы и электронные весы нашли и изъяли полицейские по месту жительства 32-летнего мужчины. Изъятое правоохранители направили на экспертизу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Проводится проверка возможной причастности мужчины к сбыту наркотических средств через Телеграмм-канал. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.