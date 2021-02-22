На Сумщине прокуратура вернула исправительному центру 1150 га земли стоимостью 91,5 млн грн По иску Конотопской местной прокуратуры постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда общество с ограниченной ответственностью обязано освободить земельные участки общей площадью 1150 га стоимостью 91,5 млн грн, расположенные на территории Дяковского сельского совета Бурынского района.

Прокуратурой установлено, что указанные земли предоставлены Государственному предприятию Конотопский исправительный центр № 130 в постоянное пользование. В 2012 году предприятие с целью привлечения осужденных, отбывающих наказание, к работе, заключило договор о совместной деятельности с обществом с ограниченной ответственностью. Однако договор заключен с нарушением законодательства, поскольку он является мнимым, фактически состоялась аренда земельного участка. Более того, предприятие не имело права самостоятельно распоряжаться землей.

В настоящее время решение вступило в законную силу, земельные участки освобождены и приведены в надлежащее состояние, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.