На Сумщине прокуратура вернула исправительному центру 1150 га земли стоимостью 91,5 млн грн

Прокуратурой установлено, что указанные земли предоставлены Государственному предприятию Конотопский исправительный центр № 130 в постоянное пользование. В 2012 году предприятие с целью привлечения осужденных, отбывающих наказание, к работе, заключило договор о совместной деятельности с обществом с ограниченной ответственностью. Однако договор заключен с нарушением законодательства, поскольку он является мнимым, фактически состоялась аренда земельного участка. Более того, предприятие не имело права самостоятельно распоряжаться землей.
В настоящее время решение вступило в законную силу, земельные участки освобождены и приведены в надлежащее состояние, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.