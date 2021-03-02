В Сумах водитель предлагал копам взятку Водитель нарушил требование дорожного знака и, чтобы патрульные не составляли админматериал, предложил им неправомерную выгоду.

На улице Героев Сумщины за нарушение требований дорожного знака патрульные остановили водителя автомобиля Mercedes-Benz. Проверив документы, стражи порядка сообщили водителю, что на него будет составлен административный материал по ч. 1 ст. 122 КУоАП, а именно за нарушение требования дорожного знака.

Но 71-летний мужчина решил, что может избежать ответственности и предложил инспекторам неправомерную выгоду. Патрульные предупредили гражданина об уголовной ответственности. Но вместо того, чтобы прекратить противоправные действия, водитель настаивал на «решении вопроса» без составления материалов.

На водителя инспекторы все же составили административный материал по ч. 1 ст. 122 КУоАП. По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.