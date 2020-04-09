На сумских остановках не убирают мусор

Иногда мусора так много, что лежит вокруг урн. А убирать его никто не спешит.
Напомним: на прошлой неделе сменился подрядчик по обслуживанию остановок в Сумах, в том числе и уборка мусора. Согласно договора с КП «Дорремстрой», которое получит за услуги 2,7 млн грн, остановки нужно убирать 8 раз в месяц в зимний период и 15 – в летний. Март почему-то попадает в зимний…
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