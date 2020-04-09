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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:46403

На сумских остановках не убирают мусор

Сумчан массово выкладывают в соцсети фото остановок, на которых не убран мусор из урн.

Иногда мусора так много, что лежит вокруг урн. А убирать его никто не спешит.

Напомним: на прошлой неделе сменился подрядчик по обслуживанию остановок в Сумах, в том числе и уборка мусора. Согласно договора с КП «Дорремстрой», которое получит за услуги 2,7 млн грн, остановки нужно убирать 8 раз в месяц в зимний период и 15 – в летний. Март почему-то попадает в зимний…

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Общество Остановки
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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