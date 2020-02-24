Фирма-подрядчик должна восстановить поврежденную пластиковую разметку в Сумах за свой счет

КП «Дорремстрой» на своем сайте сообщает, что работы по нанесению пластиковой разметки в Сумах выполняла специализированная киевская фирма по договору субподряда, к тому же своим материалом.
Срок эксплуатации пластиковой разметки значительно больше, чем обычной краски, и фирма предоставляла соответствующую гарантию.
Поэтому в рамках гарантийных обязательств субподрядчик за свой счет восстановит всю пластиковую разметку, которая получила повреждения, как только наступят благоприятные для этого погодные условия.
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