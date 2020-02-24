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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:31608

Фирма-подрядчик должна восстановить поврежденную пластиковую разметку в Сумах за свой счет

На днях сумчане обратили внимание на то, что пластиковая разметка, которая была нанесена на некоторых улицах Сум в прошлом году, повреждена.

КП «Дорремстрой» на своем сайте сообщает, что работы по нанесению пластиковой разметки в Сумах выполняла специализированная киевская фирма по договору субподряда, к тому же своим материалом.

Срок эксплуатации пластиковой разметки значительно больше, чем обычной краски, и фирма предоставляла соответствующую гарантию.

Поэтому в рамках гарантийных обязательств субподрядчик за свой счет восстановит всю пластиковую разметку, которая получила повреждения, как только наступят благоприятные для этого погодные условия.

Общество Дорремстрой Пластиковая разметка Разметка
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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