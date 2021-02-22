В Сумах планируют создать парк Счастья Об этом сегодня, 2 марта, сообщил соорганизатор «Greening of the Planet» в Сумской области Дмитрий Кулибабин во время встречи с главой Сумской ОГА Василием Хомой.

По его словам, 20 марта в Международный день счастья в Сумах планируют насадить Парк счастья. Он пригласил Василия Хому присоединиться к насаждению этого парка. Глк это будет – не сообщил. Сумчанам уде хватило сквера Счастья без единого деревца от мэра Сум.

Приобщиться к глобальной экоинициативе «Озеленение планеты» может каждый человек на планете Земля, а также корпорации, компании, предприятия, организации, политики, блогеры и все люди, которые хотят, чтобы наша планета была свежей, чистой и с хорошим будущим, таким плацдармом, где можно жить.