Губернатор Сумщины похвастался, что садит по полсотни деревьев в день Сумщина - первая область в Украине, которая приобщается к глобальному экологическому проекту «Озеленение планеты».

Об этом говорили во время встречи глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома и Президент Business Woman Club, владелица международного глянца Business Woman, генеральный директор Книги рекордов Украины, глава Благотворительного фонда «Озеленение Украины» Анна Крысюк.

Сегодня, 2 марта, в Конгресс-центре СумГУ представлен масштабный проект - «Greening of the Planet». Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома подчеркнул, что он с удовольствием присоединится к реализации этого проекту.

«Я сам в прошлом году высадил лично 15 тыс. деревьев. Кроме того, к 30-летию Независимости Украины мы планируем один масштабный проект, тоже связанный с озеленением. Будем делать все необходимое, чтобы наш проект вошел в Книгу рекордов Украины, - отметил Василий Хома. - Конечно, облгосадминистрация присоединится и к реализации проекта «Greening of the Planet».

По словам Анны Крысюк, задача проекта «Озеленение планеты» - высадить 1 млн. деревьев в 100 странах мира и изменить экосознание людей во всем мире к уважительному отношению к природе.

«Наша цель - это восстановление экосистемы и объединение людей планеты вокруг борьбы с глобальными эковызовами, - сказала она. - Реализация проекта «Озеленение планеты» запланирована на 20 марта - в Международный день счастья».