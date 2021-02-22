Служба зайнятості Сумщини організовує навчання матерів дітей з інвалідністю На початку лютого представники громадської організації «Під матусиним крилом» звернулися до Департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації щодо проведення навчальних курсів для матерів дітей з інвалідністю.

Служба зайнятості охоче відгукнулася на це звернення, організувавши навчання на базі ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

Вже 19 лютого за встановленим та погодженим із ГО «Під матусиним крилом» графіком, з дотриманням санітарно-гігієнічних норм та заходів, передбачених МОЗ України в умовах COVID-19, жінки, віком від 30 до 50 років, приступили до навчання з манікюрної справи (4 особи) та перукарської майстерності (6 осіб) тривалістю 40 годин кожен.

Як зазначив директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, навчальний курс передбачає не тільки теоретичну викладку матеріалу, а заплановано оволодіння практичними навичками, проведення майстер-класів. Особливість навчання матерів дітей з інвалідністю полягає в тому, що весь спектр послуг надається в зручний для слухачів час, бо це особлива катрегорія жінок, які не мають можливості приділити навчанню, скажімо, 6 годин на день. Це, безумовно, ускладнює процес оволодіння обраною справою, та служба зайнятості реагує на будь-які виклики ринку праці, враховуючи людський фактор через надання послуг на якісному рівні й завжди знаходить вихід навіть з неординарних ситуацій.