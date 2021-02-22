На Сумщине очередные жертвы Интернет-мошенничества Житель Шостки пытался приобрести через Интернет видеокарту для компьютера, заплатив продавцу 8000 грн предоплаты. А жительница села Клышки пыталась приобрести через социальную сеть постельное белье, перечислив 1020 гривен аванса. В обоих случаях онлайн покупатели остались и без понравившегося товара, и без своих денег.

С заявлением о мошенничестве в полицию Шостки обратился 39-летний местный житель. Заявитель рассказал, что нашел на одном из известных сайтов объявлений предложение о продаже видеокарты для персонального компьютера. Связавшись с автором объявления, он договорился о сделке, по условиям которой перечислил на указанный ему номер банковской карточки 8000 гривен предоплаты. После получения денег объявление с сайта было удалено, а автор перестал выходить на связь.

С похожим заявлением в полицию обратилась и 19-летняя жительница села Клышки Шосткинского района. Она нашла в социальной сети объявление о продаже постельного белья по акционной цене. Связалась с продавцами, перечислила им 1020 гривен аванса. Те подтвердили, что деньги получили. Однако через несколько дней ее страницу заблокировали.

По обоим фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых устанавливаются лица аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.