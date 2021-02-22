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RGM group вже готова розпочати новий дорожньо-будівельний сезон

Вже ось-ось можна давати старт дорожньо-будівельному сезону 2021 року. Компанія RGM group продовжує підготовку до нього.

На цей рік у планах охопити будівельними роботами понад 60 км автомобільних доріг. Для цього дорожникам буде необхідна велика кількість ресурсів, отже склади поповнюються щодня.

Зараз підготовчі роботи вже йдуть повним ходом. Компанія RGM group має намір не відставати від графіка заготовлення матеріалів.

Особлива увага приділяється стану автопарку та спецтехніки, а це більш як 100 одиниць. У наявності є вся необхідна для дорожньо-будівельних робіт спецтехніка: грейдери, трактори, екскаватори, навантажувачі, самоскиди, фреза дорожня, асфальтоукладальники, катки.

«За останній час проводилися сезонні обслуговування техніки та планово-попереджувальні ремонти. Сьогодні проводиться підготовка до сезону всього парку техніки та обладнання. Більшість робіт виконуються силами власних слюсарних бригад. Відділом забезпечення проводяться роботи з розширення матеріально-технічної бази, а це і новий асфальтоукладальник, дорожні котки, самоскиди, автоміксери та легкові автомобілі тощо. І це не просто придбання техніки, це й створення додаткових робочих місць для жителів нашого регіону. Розпочинати дорожньо-будівельні роботи наша техніка виїде в кінці березня, на початку квітня. Все залежить від погодних умов та портфеля замовлень», – говорить керівник технічного відділення Віталій Мачула.

Хоча дорожньо-будівельний сезон ще не розпочався, кошик замовлень компанії RGM group стрімко поповнюється.

Метою компанії є зробити пересування людей та вантажів безпечним, адже в цьому запорука  зростання економіки країни.

Компанія RGM group виконує роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та проєктування автомобільних доріг місцевого та державного значення, використовуючи у своїй роботі сучасні технології та напрацьовані багаторічним практичним досвідом методи.

Компанія відкрита до співпраці та пропонуємо свої ресурси для реалізації проєктів своїх клієнтів.

Спеціалісти RGM group проконсультують щодо можливості та умов співпраці.

Не зволікайте, телефонуйте за номерами: (050) 356-2605, (095) 815 85 51, (098) 060 49 36.

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Экономика
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