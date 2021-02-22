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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:22509

В Сумах патрульных подозревают в применении насилия к задержанному

Под процессуальным руководством прокуроров специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса Генерального прокурора двум полицейским сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (ч.2 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, сотрудники патрульной полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области во время охраны общественного порядка подошли к мужчине, который находился во внутреннем дворике одного из домов и требовали предъявить документы. Мужчина отказался их предоставить, однако указал, не нарушает закон и является инвалидом второй группы. Это подтвердили присутствующие на месте происшествия другие лица, а также отметили, что руководитель предприятия, где работает мужчина, c его документами уже направляется к ним.

Несмотря на это, полицейские совершили физическое задержание мужчины, наступая коленом на его шею и голову. Правоохранители надели ему на руки и ногу наручники и понесли к автомобилю, держа за наручники, чем причинили ему боль.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести: многочисленные ссадины головы, руки и ноги, синяки, а также перелом пальца правой кисти.

Впоследствии Ковпаковский районный суд г. Сумы установил, что требование полицейских о предъявлении потерпевшим документов для проверки не связано с нарушением им общественного порядка или другими неправомерными действиями. Решением суда также установлено отсутствие злостного неповиновения и активного сопротивления со стороны потерпевшего и состава административного правонарушения в его действиях. Таким образом, никаких оснований для задержания у правоохранителей не было.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтава.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Право
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